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Билл Симмонс: «С Бэмом Адебайо и Тайлером Хирро в роли лучших и наиболее высокооплачиваемых игроков «Майами» не выиграет ничего»

Билл Симмонс пессимистично оценивает будущее «Хит».

«Команду ждет продление Тайлера Хирро (с октября или позже), и я уже ерзаю в ожидании того, как пройдут переговоры. Какая цифра выглядит слишком высокой? Все, что больше 40 в год?

4-летнее продление на 207 миллионов (следующим летом) ему давать нельзя. Это моментально войдет в Топ-5 худших контрактов лиги.

Его следующее соглашение – ключевой вопрос. Мне нравятся Бэм Адебайо и Хирро, но если взглянуть на ситуацию в масштабе лиги, где находится потолок команды, в которой Бэм и Хирро являются лучшими и наиболее высокооплачиваемыми игроками? Что эта команда может выиграть? Ничего», – заключил обозреватель.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4480 голосов
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Билла Симмонса
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