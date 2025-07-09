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«Индиана» подписала 4-летний контракт с Кэмом Джонсом

«Индиана» подписала новичка из 2-го раунда драфта.

«Пэйсерс» заключили с разыгрывающим защитником Кэмом Джонсом четырехлетний контракт на 8,7 млн долларов. Первый год полностью гарантирован. Зарплата за второй год гарантирована наполовину. Третий и четвертый года не гарантированы.

Джонс был выбран на драфте-2025 под 38-м номером. Защитник был единогласно выбран в первую символическую сборную конференции Big East.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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