«Индиана» подписала 4-летний контракт с Кэмом Джонсом
«Индиана» подписала новичка из 2-го раунда драфта.
«Пэйсерс» заключили с разыгрывающим защитником Кэмом Джонсом четырехлетний контракт на 8,7 млн долларов. Первый год полностью гарантирован. Зарплата за второй год гарантирована наполовину. Третий и четвертый года не гарантированы.
Джонс был выбран на драфте-2025 под 38-м номером. Защитник был единогласно выбран в первую символическую сборную конференции Big East.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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