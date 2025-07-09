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Тимофей Мозгов: «Думаю, Влад Голдин воспользуется своим шансом»

Тимофей Мозгов считает, что Владу Голдину удастся проявить себя в «Майами».

«Хотелось, чтобы Влада выбрали на драфте. К моему большому сожалению, этого не произошло. Но тем не менее один год контракта – это уже большое достижение. Хочется, чтобы он им воспользовался.

И очень важно, чтобы ему дали возможность проявить себя. Думаю, он воспользуется своим шансом», – сказал чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда».

Российский центровой Голдин не был выбран на драфте НБА 2025 года, но подписал двусторонний контракт с «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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