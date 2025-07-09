Влад Голдин: «По ощущениям я сыграл хорошо, многие моменты реализовал, получилось сыграть очень эффективно»

Влад Голдин провел удачный матч в Летней лиге.

Российский центровой набрал 10 очков, 5 подборов, 2 передачи и 1 перехват за 19,7 минуты. Голдин реализовал 4 из 5 бросков с игры и закончил встречу со вторым в «Майами » показателем «+28».

«Хит» победили «Голден Стэйт» – 93:79.

«Мы закончили наш маленький турнир в Калифорнии. Сегодня мы играли с «ГСВ». В этой игре я вышел в старте.

По ощущениям я сыграл хорошо, многие моменты я реализовал, получилось сыграть очень эффективно.

Для меня как игрока очень важно смотреть на эффективность, когда я на площадке, поэтому видеть «+28» приятно, тем более за 19 минут. В принципе, я игрой очень доволен», – сообщил центровой каналу «Взял Мяч».