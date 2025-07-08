Журналист Ховард Бек: «Леброн Джеймс хочет уйти из «Лейкерс» уже некоторое время»

Леброн Джеймс уже давно подумывает об уходе из «Лейкерс».

Об этом рассказал журналист Ховард Бек в подкасте Зака Лоу.

«Возможно, он создает давление на фронт-офис. Он делал это везде, где играл на протяжении всей своей карьеры.

Или я вижу другой сценарий, в котором Леброн может действительно уйти из «Лейкерс ». Я слышал от одного человека, что Леброн не только хочет уйти, но и что он хочет этого уже некоторое время, не скажу точно, сколько», – рассказал Бек.