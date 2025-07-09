Суперкубок Единой лиги ВТБ в Белграде пройдет с участием «Црвены Звезды» и «Дубая» в формате «Финала четырех»

Определился формат Суперкубка Единой лиги ВТБ.

В этом году турнир пройдет в Белграде в формате «Финала четырех».

ЦСКА и «Зенит » сыграют против «Црвены Звезды » и «Дубая ».

Полуфиналы пройдут 24 сентября, запланирован и матч за 3-е место.

В 2024 году победителем Суперкубка был ЦСКА .