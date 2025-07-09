Суперкубок Единой лиги ВТБ в Белграде пройдет с участием «Црвены Звезды» и «Дубая» в формате «Финала четырех»
Определился формат Суперкубка Единой лиги ВТБ.
В этом году турнир пройдет в Белграде в формате «Финала четырех».
ЦСКА и «Зенит» сыграют против «Црвены Звезды» и «Дубая».
Полуфиналы пройдут 24 сентября, запланирован и матч за 3-е место.
В 2024 году победителем Суперкубка был ЦСКА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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