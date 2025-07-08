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«Оклахома» объявила о продлении контракта с Шэем Гилджес-Александером

«Тандер» подписал долгосрочное продление контракта с Шэем Гилджес-Александером.

Согласно политике команды, условия контракта не разглашаются.

По информации СМИ, действующий MVP НБА получил максимальное продление контракта – 285 миллионов долларов за четыре года. Теперь это самая высокая годовая зарплата игрока в истории лиги.

В текущем контракте Гилджес-Александера остается два года (38,3 млн, 40,8 млн). Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2030/31.

Разыгрывающий «Оклахомы», набиравший в среднем 32,7 очка за матч в регулярном чемпионате и 30,3 в финальной серии лиги, вошел в список игроков, которые получили награды MVP и MVP финала в одном сезоне. Ранее это удавалось только Майклу Джордану (четыре раза), Леброну Джеймсу (дважды), Лэрри Берду (дважды), Тиму Данкану, Шакилу О’Нилу, Хакиму Оладжувону, Мэджику Джонсону, Мозесу Мэлоуну, Кариму Абдул-Джаббару и Уиллису Риду. 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Оклахомы»
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