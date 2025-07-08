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«Оклахома» и Аджай Митчелл подписали контракт на три года

«Оклахома» подписала Аджая Митчелла.

«Тандер» и бельгийский разыгрывающий Аджай Митчелл (23 года, 196 см) подписали трехлетний контракт на 8,7 млн долларов.

Контракт полностью гарантирован на первый сезон, включает частично гарантированные 1,5 млн долларов на сезон-2026/27 и опцию команды на сезон-2027/28.

«Нью-Йорк» выбрал Митчелла под 38-м номером на драфте НБА 2024 года и тут же обменял в «Тандер». Защитник изначально подписал двусторонний контракт, но в феврале заслужил стандартное соглашение. 

В прошедшем сезоне Митчелл набирал в среднем 6,5 очка, 1,9 подбора и 1,8 передачи за 16,6 минуты на паркете.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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