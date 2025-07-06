«У меня идеальная команда!» Чет Холмгрен рассказал, какой состав он бы построил вокруг себя
Центровой «Оклахомы» выбрал лучших игроков.
– Если бы тебе было нужно выбрать 10 человек из действующих игроков НБА, чтобы построить команду вокруг себя, кого бы ты взял?
– Джей-Даба, Шэя, Лу, Ай Харта, Карузо, Уиггса, Аджая Митчелла, Диллона Джонса…
– Весь состав «Тандер» что ли? А если бы нельзя было их брать?
– Я даже не хочу думать о таком, у меня идеальная команда!
Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4086 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница rylee в соцсети X
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