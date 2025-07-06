«У меня идеальная команда!» Чет Холмгрен рассказал, какой состав он бы построил вокруг себя

Центровой «Оклахомы» выбрал лучших игроков.

– Если бы тебе было нужно выбрать 10 человек из действующих игроков НБА, чтобы построить команду вокруг себя, кого бы ты взял?

– Джей-Даба, Шэя, Лу, Ай Харта , Карузо , Уиггса, Аджая Митчелла , Диллона Джонса…

– Весь состав «Тандер» что ли? А если бы нельзя было их брать?

– Я даже не хочу думать о таком, у меня идеальная команда!