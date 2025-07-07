«Финикс» подписал контракт на 4 года с форвардом Раширом Флемингом (31-й драфт-пик)
Рашир Флеминг присоединился к «Санз».
«Финикс» получил права на форварда (20 лет, 206 см) в результате семисторонней сделки по Кевину Дюрэнту. «Миннесота» выбрала Флеминга для «Санз» под 31-м номером.
Форвард подписал контракт на 4 года и 8,7 миллиона долларов. Три года по контракту гарантированы, на последний распространяется опция команды.
Флеминг набирал 14,7 очка, 8,5 подбора, 1,4 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за матч в последнем из трех сезонов за Сент-Джозеф в NCAA.
Нет
Да
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости