«Финикс» подписал контракт на 4 года с форвардом Раширом Флемингом (31-й драфт-пик)

Рашир Флеминг присоединился к «Санз».

«Финикс» получил права на форварда (20 лет, 206 см) в результате семисторонней сделки по Кевину Дюрэнту. «Миннесота» выбрала Флеминга для «Санз» под 31-м номером.

Форвард подписал контракт на 4 года и 8,7 миллиона долларов. Три года по контракту гарантированы, на последний распространяется опция команды.

Флеминг набирал 14,7 очка, 8,5 подбора, 1,4 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за матч в последнем из трех сезонов за Сент-Джозеф в NCAA.