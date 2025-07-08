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Никола Йокич получил право продлить контракт на три года и 206 млн долларов

Никола Йокич имеет право подписать еще одно продление контракта.

Центровой «Денвера» станет свободным агентом не раньше 2027 года, однако со вторника лидер «Наггетс» имеет право подписать еще одно продление контракта.

29-летний Йокич может продлить соглашение с «Денвером» на три года и 206 миллионов долларов. Нынешний супермаксимальный контракт серба действует до конца сезона-2026/27 и включает опцию игрока на сезон-2027/28.

Трехкратный MVP лиги может подписать продление сейчас или дождаться потенциально более выгодной зарплаты следующим летом.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Denver Sports
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