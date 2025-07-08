Никола Йокич получил право продлить контракт на три года и 206 млн долларов

Никола Йокич имеет право подписать еще одно продление контракта.

Центровой «Денвера » станет свободным агентом не раньше 2027 года, однако со вторника лидер «Наггетс» имеет право подписать еще одно продление контракта.

29-летний Йокич может продлить соглашение с «Денвером» на три года и 206 миллионов долларов. Нынешний супермаксимальный контракт серба действует до конца сезона-2026/27 и включает опцию игрока на сезон-2027/28.

Трехкратный MVP лиги может подписать продление сейчас или дождаться потенциально более выгодной зарплаты следующим летом.