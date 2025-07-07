«Надеюсь на треть заменить Тима Данкана». Люк Корнет будет играть в «Сперс» под 7-м номером
«Сан-Антонио» официально подписал Люка Корнета.
Центровой (29 лет, 216 см) оформил контракт на 4 года и 41 миллион долларов и будет выступать под номером «7».
Корнет прокомментировал выбор номера: «Надеюсь хотя бы на треть заменить Тима Данкана («21»)».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Мэтью Тайнена
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