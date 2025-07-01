Сандро Мамукелашвили перейдет в «Торонто» – 5,5 млн за два года

«Рэпторс» подписали Сандро Мамукелашвили.

Свободный агент Сандро Мамукелашвили (26 лет, 208 см) договорился с «Торонто » о подписании двухлетнего контракта на 5,5 млн долларов с опцией игрока на второй сезон.

Грузинский центровой провел последние 2,5 сезона за «Сан-Антонио ». В прошедшем сезоне он набирал 6,3 очка и 3,1 подбора за 11 минут на паркете в среднем за матч.