Сандро Мамукелашвили перейдет в «Торонто» – 5,5 млн за два года
«Рэпторс» подписали Сандро Мамукелашвили.
Свободный агент Сандро Мамукелашвили (26 лет, 208 см) договорился с «Торонто» о подписании двухлетнего контракта на 5,5 млн долларов с опцией игрока на второй сезон.
Грузинский центровой провел последние 2,5 сезона за «Сан-Антонио». В прошедшем сезоне он набирал 6,3 очка и 3,1 подбора за 11 минут на паркете в среднем за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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