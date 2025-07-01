Люк Корнет перейдет в «Сан-Антонио» (41 млн за 4 года)

Центровой договорился о соглашении со «Сперс».

Люк Корнет (29 лет, 216 см) подпишет контракт на 41 млн долларов за 4 года.

Последние годы Корнет выступал в «Бостоне », с которым стал чемпионом НБА . В сезоне-24/25 он набирал в среднем 6 очков, 5,3 подбора, 1,6 передачи и 1 блок за 18,6 минуты на паркете.