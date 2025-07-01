Люк Корнет перейдет в «Сан-Антонио» (41 млн за 4 года)
Центровой договорился о соглашении со «Сперс».
Люк Корнет (29 лет, 216 см) подпишет контракт на 41 млн долларов за 4 года.
Последние годы Корнет выступал в «Бостоне», с которым стал чемпионом НБА. В сезоне-24/25 он набирал в среднем 6 очков, 5,3 подбора, 1,6 передачи и 1 блок за 18,6 минуты на паркете.
Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?6597 голосов
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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