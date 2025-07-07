Дориан Финни-Смит подписал 4-летний контракт с «Рокетс», гарантирована зарплата только за первые 2 сезона
Контракт Дориана Финни-Смита с «Хьюстоном» оказался частично гарантированным.
Форвард (32 года, 201 см) ушел из «Лейкерс» в «Рокетс». Соглашение Финни-Смита рассчитано на 4 года и 53 миллиона. При этом гарантирована зарплата только за первые 2 сезона с общей суммой порядка 25 миллионов долларов. На последний год контракта распространяется опция игрока.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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