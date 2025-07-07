Джексон Хэйс отказался от дающегося по умолчанию права вето, чтобы переподписаться с «Лейкерс»

Джексон Хэйс не сможет заблокировать сделку со своим участием.

Коллективное соглашение предоставляло центровому (25 лет, 213 см) право вето для сохранения прав Берда в случае третьего однолетнего контракта.

По сообщению репортера The Athletic Дэна Войке, Хэйс отказался от этой возможности ради заключения соглашения.