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Джексон Хэйс отказался от дающегося по умолчанию права вето, чтобы переподписаться с «Лейкерс»

Джексон Хэйс не сможет заблокировать сделку со своим участием.

Коллективное соглашение предоставляло центровому (25 лет, 213 см) право вето для сохранения прав Берда в случае третьего однолетнего контракта.

По сообщению репортера The Athletic Дэна Войке, Хэйс отказался от этой возможности ради заключения соглашения.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?4543 голоса
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэна Войке
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