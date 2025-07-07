«Орландо» официально сообщил о подписании разыгрывающего Тайуса Джонса
Тайус Джонс официально присоединился к «Мэджик».
Разыгрывающий (29 лет, 185 см) получил однолетний контракт на 7 млн долларов.
В прошлом сезоне Джонс выступал за «Финикс», в среднем набирая 10,2 очка, 5,3 передачи и 2,4 подбора при 41% из-за дуги.
Защитник будет играть под номером «2».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Орландо»
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