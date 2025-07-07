Джалил Окафор продолжит карьеру в Японии

Джалил Окафор не смог найти место в НБА.

3-й номер драфта-2015 отыграл год в фарм-клубе «Пэйсерс», набирая 17,9 очка, 9,5 подбора и 3,1 передачи, и один раз вышел на паркет за основной состав на 3 минуты. До этого Окафор принимал участие в матчах НБА в сезоне-2020/21 за «Детройт».

Форвард (29 лет, 208 см) переберется в Японию в Саппоро, где будет выступать за местную команду.