Джалил Окафор продолжит карьеру в Японии
Джалил Окафор не смог найти место в НБА.
3-й номер драфта-2015 отыграл год в фарм-клубе «Пэйсерс», набирая 17,9 очка, 9,5 подбора и 3,1 передачи, и один раз вышел на паркет за основной состав на 3 минуты. До этого Окафор принимал участие в матчах НБА в сезоне-2020/21 за «Детройт».
Форвард (29 лет, 208 см) переберется в Японию в Саппоро, где будет выступать за местную команду.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Саппоро»
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