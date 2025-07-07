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Тони Джекири выбрал ЦСКА, несмотря на предложения из Евролиги и Еврокубка

ЦСКА сумел сохранить Тони Джекири.

В межсезонье центровой получил несколько предложений от клубов из Евролиги и Еврокубка.

Джекири предпочел остаться в Москве, где помог завоевать два титула чемпиона Единой лиги ВТБ подряд.

ЦСКА подписал с баскетболистом новый контракт по схеме «1+1» и увеличил зарплату игрока по новому соглашению.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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Тони Джекири
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