Тони Джекири выбрал ЦСКА, несмотря на предложения из Евролиги и Еврокубка

ЦСКА сумел сохранить Тони Джекири.

В межсезонье центровой получил несколько предложений от клубов из Евролиги и Еврокубка.

Джекири предпочел остаться в Москве, где помог завоевать два титула чемпиона Единой лиги ВТБ подряд.

ЦСКА подписал с баскетболистом новый контракт по схеме «1+1» и увеличил зарплату игрока по новому соглашению.