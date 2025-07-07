Рикки Рубио: «Не нашел друзей в НБА, только одноклубников. Поведение в раздевалке меня напрягало»
Рикки Рубио не понравилась культура НБА.
Испанский разыгрывающий провел 12 сезонов в США и остался не слишком доволен этим периодом жизни.
«Не нашел друзей, только одноклубников. Мне тяжело открываться, я не люблю конфликты, и поведение в раздевалке, свидетелем которому я был, меня напрягало.
Постоянно мерялись тем, какая у кого машина. Разве это необходимо? Машина не сделает меня хорошим человеком.
Эра Youtube. Мне так и не пришлись по вкусу культура и традиции. НБА превратилась в чистое шоу, бизнес. За бортом осталась любовь к баскетболу, что происходит сейчас и в Европе.
Всегда мечтал провести карьеру в «Ховентуде», рядом с домом и друзьями. Возможно, так я был бы счастлив», – поделился 34-летний баскеболист.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Marca
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