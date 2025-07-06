Девин Букер продлил контракт с «Финиксом» на два года и 150 млн долларов
Девин Букер продлил соглашение с «Финиксом».
Звездный защитник «Санз» подписал продление контракта с клубом на два года и 150 миллионов долларов.
Четырехкратный участник Матча всех звезд вступает в свой 11-й сезон в НБА и заработает 53,1 миллиона долларов во второй год своего текущего четырехлетнего контракта на 220 миллионов долларов.
В сезоне-2024/25 Букер набирал в среднем 25,6 очка (46,1% с игры, 33,2% из-за дуги) , 4,1 подбора и 7,1 передачи.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
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