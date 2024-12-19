Торин Принс: «Непобежденный. Не буду слишком много говорить, я скромный»

Торин Принс прокомментировал второй Кубок НБА.

«Непобежденный. Не буду слишком много говорить по этому поводу, потому что скромный. Но я счастлив», – заключил форвард «Бакс», во второй раз подряд ставший победителем внутрисезонного турнира.

«Это шикарно. Просто шикарно. Очень поможет нашему коллективу», – прокомментировал трофей ассистент Дарвин Хэм , взявший титул в прошлом году в качестве главного тренера «Лейкерс ».