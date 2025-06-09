Дарвин Хэм о новом главном тренере «Финикса»: «У Джордана Отта отличные инстинкты. В быстро меняющейся лиге он никогда не теряется»

Дарвин Хэм рассказал о коллеге.

Хэм сотрудничал с Джорданом Оттом в «Аталанте» в тренерском штабе Майка Буденхольцера, а затем в «Лейкерс», где Отт был его помощником. 40-летний специалист стал новым главным тренером «Финикса».

«На фотографии в моем офисе я, Джордан, Бад, Кенни Эткинсон, Куин Снайдер и Тэйлор Дженкинс во времена «Атланты». Мы обсуждали баскетбол на высочайшем уровне. Не всегда дискуссии были приятными. Мы спорили как бешеные псы.

Рад, что Джордан дорос до этого уровня. Мы часто обсуждали, что значит эта позиция. Он помогал мне руководить «Лейкерс». Включался в нужные моменты и разрабатывал общие концепции защиты и нападения. Мы не взяли титул, но были успешны. Он заслужил нынешнюю роль. Скромный, стойкий, умный парень.

У него отличные инстинкты, что не менее важно. Необходимо разбираться в теории, в развитии игроков, схемах. Но нужно и чувствовать других людей. Мир и лига изменяются очень быстро, но он никогда не теряется.

Он хорошо ориентируется в аналитике, но не ограничивается ей. Думаю, Джордана выделили из числа претендентов его спокойствие, уверенность и внимание к деталям», – заключил Хэм.