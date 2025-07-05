Джонатан Куминга планирует встретиться с заинтересованными командами на следующей неделе в Лас-Вегасе
Джонатан Куминга продолжает изучать варианты продолжения карьеры.
По данным The Athletic, ограниченно свободный агент планирует на следующей неделе встретиться в Лас-Вегасе с заинтересованными командами, если «Уорриорз» еще не подпишут с ним новый контракт.
Известно, что интерес к форварду проявляют «Майами», «Сакраменто», «Чикаго», «Милуоки», «Бруклин» и «Вашингтон».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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