Рикки Рубио ведет переговоры с «Ховентудом»
Рикки Рубио может вернуться в «Ховентуд».
Рикки Рубио и «Ховентуд» находятся в постоянном контакте, продолжая обсуждения, которые могут привести к возвращению испанского разыгрывающего в команду, сообщает 3Cat.
Рубио намерен вернуться в строй после годичного перерыва, чтобы завершить карьеру в клубе, где он дебютировал в ACB в 14 лет.
Вылетит из лиги через три года
Закрепится в лиге в слабой команде
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркого
Вырастет в звезду
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: 3Cat
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