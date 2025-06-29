Рикки Рубио ведет переговоры с «Ховентудом»

Рикки Рубио может вернуться в «Ховентуд».

Рикки Рубио и «Ховентуд » находятся в постоянном контакте, продолжая обсуждения, которые могут привести к возвращению испанского разыгрывающего в команду, сообщает 3Cat.

Рубио намерен вернуться в строй после годичного перерыва, чтобы завершить карьеру в клубе, где он дебютировал в ACB в 14 лет.