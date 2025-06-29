0

Рикки Рубио ведет переговоры с «Ховентудом»

Рикки Рубио может вернуться в «Ховентуд».

Рикки Рубио и «Ховентуд» находятся в постоянном контакте, продолжая обсуждения, которые могут привести к возвращению испанского разыгрывающего в команду, сообщает 3Cat.

Рубио намерен вернуться в строй после годичного перерыва, чтобы завершить карьеру в клубе, где он дебютировал в ACB в 14 лет.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?522 голоса
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: 3Cat
logoРикки Рубио
logoХовентуд
logoчемпионат Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рикки Рубио: «Не прощаюсь, но спасибо всем, кто помогал мне на моем пути»
85 июня, 11:30
Кевин Гарнетт: «Сказал молодым: «Телефоны не отбираю, но за пять минут до прихода тренеров будете слушать меня»
426 апреля, 10:58
«Он не стоит выбора в первом раунде». Майкл Томпсон рассказал, как разные команды оценивали Клэя перед драфтом
68 апреля, 12:46
Дайсон Дэниэлс совершил больше всех перехватов за сезон (194) за последние 15 лет
319 марта, 05:31
Главные новости
Евробаскет-2025. Женщины. За 5-8 место. Турция победила Литву и заняла 7-е место, Германия сыграет с Чехией
1сегодня, 12:40Live
«Филадельфия» выставила квалификационное предложение Квентину Граймсу
244 минуты назад
«Чикаго» может обменять Айо Досунму
3сегодня, 13:20
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Финал. Швейцария сыграет с Испанией
1сегодня, 12:25Live
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Финал. Монголия встретится с Нидерландами
2сегодня, 12:00Live
«Сан-Антонио» проявляет интерес к Люку Корнету
9сегодня, 10:19
Никита Михайловский покинул ЦСКА
18сегодня, 09:50
Джонатан Гивони: «Многие не понимали, почему мы держали Егора Демина в топ-10 весь год»
1сегодня, 08:18
Джереми Ву: «Демин попал в идеальную ситуацию»
17сегодня, 08:11
«Финикс» не может отчислить Брэдли Била без уступок игрока по зарплате
22сегодня, 08:03
Ко всем новостям
Последние новости
Ти Джей Лиф заключил трехлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
25 минут назад
«Црвена Звезда» подписала 2-летний контракт с Эбукой Изунду
34 минуты назад
Евробаскет-2025. Женщины. Финал. Испания сыграет с Бельгией
1сегодня, 12:42
Евробаскет-2025. Женщины. За 3-е место. Франция встретится с Италией
1сегодня, 12:41
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. За 3-е место. Сербия встретится с Германией
сегодня, 12:40Live
Женская НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Атлантой», «Финикс» примет «Лас-Вегас» и другие матчи
сегодня, 12:40
«Бакс» находятся в «выгодной позиции» для сохранения Бобби Портиса
1сегодня, 12:25
Чемпионат мира 3х3. Женщины. За 3-е место. Польша сыграет с Канадой
сегодня, 11:00Live
Рон Харпер: «Леброн все темы сводит к себе любимому»
7сегодня, 12:05
Кевин Портер отказался от опции в контракте с «Милуоки» и станет свободным агентом
1сегодня, 12:03