Егор Демин подписал контракт с «Бруклином»

Егор Демин официально присоединился к «Нетс».

Российский разыгрывающий, выбранный под 8-м номером на драфте-2025, оформил контракт с «Бруклином ». Стандартное соглашение рассчитано на 4 года и 31,3 миллиона долларов. Гарантированы только первые 2 года, на 6,9 и 7,2 миллиона. На последние 2 сезона распространяется опция команды.

«Нетс» завершили подписание всех 5 новичков с 1-го раунда драфта: разыгрывающих Егора Демина и Нолана Траоре , защитников Дрэйка Пауэлла и Бена Сарафа и форварда Дэнни Вольфа.