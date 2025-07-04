Егор Демин подписал контракт с «Бруклином»
Егор Демин официально присоединился к «Нетс».
Российский разыгрывающий, выбранный под 8-м номером на драфте-2025, оформил контракт с «Бруклином». Стандартное соглашение рассчитано на 4 года и 31,3 миллиона долларов. Гарантированы только первые 2 года, на 6,9 и 7,2 миллиона. На последние 2 сезона распространяется опция команды.
«Нетс» завершили подписание всех 5 новичков с 1-го раунда драфта: разыгрывающих Егора Демина и Нолана Траоре, защитников Дрэйка Пауэлла и Бена Сарафа и форварда Дэнни Вольфа.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бруклина»
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