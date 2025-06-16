Десмонд Бэйн будет играть за «Орландо» под номером «3»
Защитник сменил игровой номер.
Свои первые пять сезонов в НБА Бэйн провел в «Мемфисе», выступая под номером «22». В «Мэджик» он занят форвардом Францем Вагнером, поэтому Бэйн выбрал себе новый – «3».
Десмонд Бэйн оказался в «Орландо» в результате обмена на атакующего защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа (который носил «тройку» до Бэйна), разыгрывающего Коула Энтони, четыре незащищенных пика первого раунда и один обмен выборами в первом раунде.
В регулярном сезоне-2024/25 26-летний Бэйн набирал в среднем 19,2 очка, 6,1 подбора, 5,3 передачи и 1,2 перехвата за 69 матчей.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Орландо»
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