Десмонд Бэйн будет играть за «Орландо» под номером «3»

Защитник сменил игровой номер.

Свои первые пять сезонов в НБА Бэйн провел в «Мемфисе », выступая под номером «22». В «Мэджик» он занят форвардом Францем Вагнером , поэтому Бэйн выбрал себе новый – «3».

Десмонд Бэйн оказался в «Орландо » в результате обмена на атакующего защитника Кентавиуса Колдуэлл-Поупа (который носил «тройку» до Бэйна), разыгрывающего Коула Энтони , четыре незащищенных пика первого раунда и один обмен выборами в первом раунде.

В регулярном сезоне-2024/25 26-летний Бэйн набирал в среднем 19,2 очка, 6,1 подбора, 5,3 передачи и 1,2 перехвата за 69 матчей.