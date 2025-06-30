«Орландо» отклонит опции в соглашениях Моритца Вагнера и Калеба Хьюстана

Вагнер и Хьюстан станут свободными агентами.

По данным источников Шэмса Чарании, «Орландо» не будет использовать опцию команды на 11 миллионов долларов в контракте центрового Моритца Вагнера (28 лет, 210 см).

Кроме того, клуб также отказывается от опции на 2,1 миллиона долларов в соглашении защитника Калеба Хьюстана (22 года, 203 см). Однако «Мэджик» сохраняют права Берда на обоих игроков, что позволяет им переподписать их в качестве свободных агентов.

Брат звезды «Орландо» Франца Вагнера, Моритц Вагнер был выбран «Лейкерс» под 25-м номером на драфте НБА 2018 года. За первые три года он сменил три команды, а в конце сезона 2020/21 был отчислен «Бостоном», а затем подписан «Мэджик».

Центровой получил разрыв передней крестообразной связки в декабре и сыграл всего 30 матчей за сезон. До травмы он набирал в среднем 12,9 очка и 4,9 подбора при 56,2% реализации бросков с игры.

Калеб Хьюстан был выбран «Орландо » под 32-м пиком драфта-2022. В прошлом сезоне он в среднем набирал 4,1 очка и 1,3 подбора за 13,6 минуты на паркете.