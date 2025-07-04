«Денвер» сохранит Спенсера Джонса
Форвард продолжит играть за «Наггетс».
Спенсер Джонс (24 года, 201 см) подписал выставленное ему «Денвером» квалификационное двустороннее предложение и остается в команде.
Джонс не был выбран на драфте-2024. В прошедшем сезоне он принял участие в 20 матчах «Наггетс» (1,6 очка за 6,3 минуты на паркете), а также в 21 игре G-лиги, где отмечался 14,4 очка, 6,8 подбора и 1,9 передачи за 30,5 минуты.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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