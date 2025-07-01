Джейлен Уильямс пропустит как минимум 12 недель из-за разрыва связки

Джейлен Уильямс выбыл на три месяца.

Форвард «Оклахомы» перенес операцию по поводу разрыва ладьевидно-полулунной связки правого запястья. Игрок пройдет повторное обследование через 12 недель.

В прошедшем сезоне Уильямс помог «Тандер» выиграть титул чемпиона НБА . Показатели форварда в регулярном чемпионате составили 21,6 очка, 5,4 подбора, 5,1 передачи и 1,6 перехвата в среднем за встречу.