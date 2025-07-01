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Джейлен Уильямс пропустит как минимум 12 недель из-за разрыва связки

Джейлен Уильямс выбыл на три месяца.

Форвард «Оклахомы» перенес операцию по поводу разрыва ладьевидно-полулунной связки правого запястья. Игрок пройдет повторное обследование через 12 недель.

 В прошедшем сезоне Уильямс помог «Тандер» выиграть титул чемпиона НБА. Показатели форварда в регулярном чемпионате составили 21,6 очка, 5,4 подбора, 5,1 передачи и 1,6 перехвата в среднем за встречу.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
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