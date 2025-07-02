  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Колин Каухерд: «Если бы мне нужно было сейчас угадать победителя следующего сезона, я бы назвал «Денвер»
2

Колин Каухерд: «Если бы мне нужно было сейчас угадать победителя следующего сезона, я бы назвал «Денвер»

Колин Каухерд высоко оценивает новый вид «Наггетс».

«Хоть Майкл Портер и действительно талантлив, они решили двигаться дальше без него, приобрели пару «шутеров». И внезапно у «Денвера» теперь вторые лучшие шансы на победу в чемпионате.

Они взяли Кэма Джонсона и Брюса Брауна. Второй из них даже не будет выходить в старте. Будет в ротации. Второй или третий парень со скамейки. Джонсон всегда даст «трешки».

И теперь «Наггетс» оценивают выше «Хьюстона», за «Оклахомой». Соглашусь, что Йокичу не нужны Кевин Дюрэнт или Яннис Адетокумбо. Его команда не требует больших обменов.

И если бы мне нужно было сейчас угадать победителя следующего сезона, я бы назвал «Денвер», – заявил обозреватель.

Верите, что Леброн потребует обмен из «Лейкерс»?1383 голоса
НетРоб Пелинка
ДаЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Herd w/Colin Cowherd
Колин Каухерд
logoНикола Йокич
logoОклахома-Сити
logoДенвер
logoХьюстон
logoНБА
logoКэмерон Джонсон
logoБрюс Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Колин Каухерд считает «Лейкерс» лучшим, а «Торонто» худшим чемпионом НБА из 7 последних. «Тандер» – шестые
2423 июня, 18:59Фото
«Оклахома» – подавляющий фаворит на победу в следующем сезоне НБА. «Хьюстон» – 2-й у букмекеров, «Нью-Йорк» – 3-й, «Индиана» – 18-я
4323 июня, 07:55
Джон Салли: «У Йокича лучше статистика. Но Гилджес-Александер лучше для имиджа НБА»
113 июня, 12:15
Главные новости
«Милан» официально объявил о присоединении Марко Гудурича
18 минут назад
Тайсон Уорд официально присоединился к «Олимпиакосу»
21 минуту назадФото
«Париж» официально объявил о переходе Амата Мбайе
2сегодня, 09:59
Кевин Дюрэнт: «Если хочешь победить «Кавальерс» – выцеливай Дариуса Гарлэнда»
11сегодня, 09:36
Онси Салех: «Нужно ориентироваться на надежность и преемственность, которые демонстрируют «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт»
2сегодня, 09:07
«Голден Стэйт» связывался с Дэмианом Лиллардом по поводу сотрудничества
17сегодня, 08:56
Джон Гамбадоро: «Леброну Джеймсу и Остину Ривзу не нравится играть с Лукой Дончичем»
30сегодня, 08:50
Егор Демин будет играть за «Бруклин» под 8-м номером и с буквой «ё» в фамилии
59сегодня, 08:45Фото
У Малика Бизли порядка 8 миллионов долга по различным финансовым обязательствам
9сегодня, 08:31
«Лейкерс» продолжают работать над подписанием Деандре Эйтона, но рассматривают и другие варианты
11сегодня, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
Центровой Анте Жижич покинул «Виртус» и перейдет в «Бешикташ»
7 минут назад
«Самара» подпишет разыгрывающего Александра Кузнецова
39 минут назад
«Монако» официально попрощался с Муаммаду Жете
сегодня, 08:41Фото
«Олимпиакос» ведет переговоры с Орландо Робинсоном
сегодня, 07:44
19-летний защитник «Пари НН» Владимир Семенченко проведет сезон в аренде в «Новосибирске»
сегодня, 04:54
«Лейкерс» проявляют серьезный интерес к Элу Хорфорду
16вчера, 21:02
Мария Клюндикова о финале Кубка комиссионера против «Индианы»: «Приложим все усилия, чтобы завоевать трофей»
2вчера, 20:07
«Самара» продлит контракт с Михаилом Кулагиным
2вчера, 19:10
Данкан Робинсон, скорее всего, покинет «Майами»
5вчера, 18:40
Родни Биллапс войдет в тренерский штаб «Денвера»
вчера, 17:57