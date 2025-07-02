Колин Каухерд: «Если бы мне нужно было сейчас угадать победителя следующего сезона, я бы назвал «Денвер»
Колин Каухерд высоко оценивает новый вид «Наггетс».
«Хоть Майкл Портер и действительно талантлив, они решили двигаться дальше без него, приобрели пару «шутеров». И внезапно у «Денвера» теперь вторые лучшие шансы на победу в чемпионате.
Они взяли Кэма Джонсона и Брюса Брауна. Второй из них даже не будет выходить в старте. Будет в ротации. Второй или третий парень со скамейки. Джонсон всегда даст «трешки».
И теперь «Наггетс» оценивают выше «Хьюстона», за «Оклахомой». Соглашусь, что Йокичу не нужны Кевин Дюрэнт или Яннис Адетокумбо. Его команда не требует больших обменов.
И если бы мне нужно было сейчас угадать победителя следующего сезона, я бы назвал «Денвер», – заявил обозреватель.
Нет
Да
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Herd w/Colin Cowherd
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости