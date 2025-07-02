Колин Каухерд: «Если бы мне нужно было сейчас угадать победителя следующего сезона, я бы назвал «Денвер»

Колин Каухерд высоко оценивает новый вид «Наггетс».

«Хоть Майкл Портер и действительно талантлив, они решили двигаться дальше без него, приобрели пару «шутеров». И внезапно у «Денвера » теперь вторые лучшие шансы на победу в чемпионате.

Они взяли Кэма Джонсона и Брюса Брауна. Второй из них даже не будет выходить в старте. Будет в ротации. Второй или третий парень со скамейки. Джонсон всегда даст «трешки».

И теперь «Наггетс» оценивают выше «Хьюстона », за «Оклахомой». Соглашусь, что Йокичу не нужны Кевин Дюрэнт или Яннис Адетокумбо. Его команда не требует больших обменов.

И если бы мне нужно было сейчас угадать победителя следующего сезона, я бы назвал «Денвер», – заявил обозреватель.