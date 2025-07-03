Шакил О′Нил: «Лейкерс» продали за 10 млрд. Могу ли я получить хотя бы 50 млн?»
Шакил О’Нил считает, что должен получить долю от продажи «Лейкерс».
«Лейкерс» продали за 10 млрд долларов, а я ничего не получил.
Мэджик Джонсон, я и Кобе Брайант внесли свой вклад в команду. Так могу ли я получить хоть что-нибудь? Могу ли я получить чек хотя бы на 50 млн?» спросил четырехкратный чемпион НБА в своем подкасте.
Нет
Да
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
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