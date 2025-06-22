Виктор Вембаньяма о Шакиле О′Ниле: «Один из моих самых нелюбимых журналистов»
Центровой «Сан-Антонио» выразил свое отношение к легенде НБА.
Вембаньяму спросили, как он относится к тому, что О′Нил называет современную НБА «слишком мягкой».
«Шак всегда был одним из моих любимых игроков, но и одним из самых нелюбимых журналистов», – передает ответ Вембаньямы Le Parisien.
Так кто все же будет чемпионом НБА?1291 голос
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportskeeda
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