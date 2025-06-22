Виктор Вембаньяма о Шакиле О′Ниле: «Один из моих самых нелюбимых журналистов»

Центровой «Сан-Антонио» выразил свое отношение к легенде НБА.

Вембаньяму спросили, как он относится к тому, что О′Нил называет современную НБА «слишком мягкой».

«Шак всегда был одним из моих любимых игроков, но и одним из самых нелюбимых журналистов», – передает ответ Вембаньямы Le Parisien.