«Партизан» впервые с 2014 года взял титул чемпиона Сербии

«Партизан» вернул себе титул чемпиона Сербии.

Клуб из Белграда одолел «Спартак» со счетом 2-0 в финале национального чемпионата. Второй матч завершился с результатом 93:79.

Это первый титул «Партизана » на национальном уровне с 2014 года и 22-й в истории. У «Црвены Звезды », которая побеждала в чемпионате все эти годы, – 24.