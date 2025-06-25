«Партизан» впервые с 2014 года взял титул чемпиона Сербии
«Партизан» вернул себе титул чемпиона Сербии.
Клуб из Белграда одолел «Спартак» со счетом 2-0 в финале национального чемпионата. Второй матч завершился с результатом 93:79.
Это первый титул «Партизана» на национальном уровне с 2014 года и 22-й в истории. У «Црвены Звезды», которая побеждала в чемпионате все эти годы, – 24.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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