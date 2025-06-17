Майлз Тернер: «Мы прижаты к стене. Именно о таком моменте ты мечтаешь в детстве»

Центровой «Индианы» рассказал о своих эмоциях после поражения в 5-м матче финала.

«Пэйсерс» уступили «Оклахоме» на выезде – 109:120.

«Это лучшее время года, брат. Мы возвращаемся на арену Гэйнбридж, прижатые к стене. Именно о таком моменте ты мечтаешь в детстве. Если говорить о моем состоянии, то я заряжен, это самое точное определение», – сказал Тернер.