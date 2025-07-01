2

Первый звонок Роба Пелинки после открытия рынка свободных агентов был Джейку Ларэвиа

Джейк Ларэвиа был первым, кому позвонил Роб Пелинка.

«По словам источников лиги, Ларэвиа был первым, кому позвонили «Лейкерс», когда рынок свободных агентов официально открылся в 15:00 по тихоокеанскому времени в понедельник.

Во время разговора с Робом Пелинкой и главным тренером «Лейкерс» Джей Джей Редиком Ларэвиа и его представители были впечатлены тем, как Пелинка описывал сильные стороны бренда «Лейкерс», и детальным видением Редика того, как он хотел бы использовать молодого форварда», – пишет журналист The Athletic Дэн Войке.

«Лейкерс» договорились с Ларэвиа (23 года, 201 см) о подписании двухлетнего контракта на 12 млн долларов.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?7509 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoЛейкерс
logoРоб Пелинка
logoНБА
logoДжей Джей Редик
logoДжейк Ларэвиа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Индиана», «Лейкерс» и «Нью-Йорк» заинтересованы в Нике Ричардсе
13сегодня, 11:04
Брайан Уиндхорст: «Это начало конца для Леброна в «Лейкерс»
20сегодня, 10:00
«Лейкерс» рассчитывают подписать свободного агента на максимальный контракт в 2027 году
32сегодня, 09:32
Мэтт Барнс: «Мэджик Джонсон вернется в «Лейкерс» вместе с Бобом Майерсом»
14сегодня, 07:53
Главные новости
Крис Пол выбирает между «Финиксом» и «Клипперс»
219 минут назад
EA Sports займутся серией симуляторов College Basketball после 15 лет перерыва
25 минут назадИгры
Шэй Гилджес-Александер станет самым дорогим игроком в истории НБА – 285 млн долларов за четыре года
2036 минут назад
«Голден Стэйт» оптимистично настроен по поводу подписания контракта с Джонатаном Кумингой
1042 минуты назад
Гершон Ябуселе, скорее всего, покинет «Филадельфию»
250 минут назад
«Милуоки» – серьезный претендент на Деандре Эйтона
959 минут назад
Хосе Хуан Бареа присоединился к штабу Дэвида Адельмана в «Денвере»
1сегодня, 13:34
Джеймс Боррего может стать ассистентом Майка Брауна, если тот возглавит «Нью-Йорк»
1сегодня, 13:21
Макар Коновалов присоединился к «Локомотиву-Кубань»
сегодня, 12:16
Майлз Тернер продолжает переговоры с «Индианой» о новом контракте
10сегодня, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Маккаби Тель-Авив» подписал новый 3-летний контракт с Джейленом Хордом
сегодня, 13:29
Александр Евсеев перешел в «Автодор»
1сегодня, 11:39
«Индиана», «Лейкерс» и «Нью-Йорк» заинтересованы в Нике Ричардсе
13сегодня, 11:04
Коул Энтони и «Мемфис» работают над «решением, которое позволит игроку найти новую команду»
2сегодня, 09:13
Трэй Янг лично агитировал Никила Александер-Уокера и Люка Кеннарда присоединиться к «Атланте»
12сегодня, 08:05
Шэмс Чарания: «Мы знаем, что Леброн сейчас думает о том, где хочет завершить карьеру»
11сегодня, 07:16
«Юта» гарантировала контракт Святослава Михайлюка на следующий сезон
1сегодня, 07:12
Деннис Шредер продолжит карьеру в «Сакраменто»
10сегодня, 07:05
Дэйв Макменамин: «Как мне рассказал источник, близкий к Леброну Джеймсу: когда на столе лежат 50 миллионов, ты их берешь»
9сегодня, 06:49
Джейшон Тэйт останется в «Хьюстоне»
сегодня, 06:41