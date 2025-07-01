Первый звонок Роба Пелинки после открытия рынка свободных агентов был Джейку Ларэвиа

Джейк Ларэвиа был первым, кому позвонил Роб Пелинка.

«По словам источников лиги, Ларэвиа был первым, кому позвонили «Лейкерс», когда рынок свободных агентов официально открылся в 15:00 по тихоокеанскому времени в понедельник.

Во время разговора с Робом Пелинкой и главным тренером «Лейкерс» Джей Джей Редиком Ларэвиа и его представители были впечатлены тем, как Пелинка описывал сильные стороны бренда «Лейкерс», и детальным видением Редика того, как он хотел бы использовать молодого форварда», – пишет журналист The Athletic Дэн Войке.

«Лейкерс» договорились с Ларэвиа (23 года, 201 см) о подписании двухлетнего контракта на 12 млн долларов.