Кевин Гарнетт: «Сегодняшние игроки НБА играют в быстром темпе, но я не уверен, что они в идеальной физической форме»

Легендарный игрок объяснил высокую травматичность современных баскетболистов.

«Сегодняшние игроки НБА играют в быстром темпе, но я не уверен, что они в идеальной физической форме. Они-то считают, что в форме, пока не пообщаются с моими ребятами, которые реально в форме. Лига не достигла того уровня подготовки, который нужен для такой скорости. Они просто думают, что достигли.

Если говорить о теле, икры это ваши тормоза. Ваши икры – это тормоза. А что поддерживает икры? Ахиллово сухожилие. Так что если икры отключаются первыми, надо задуматься, как все устроено. Я изучал записи с травмами Кобе, Тейтума и Халибертона. Когда они порвали свои ахиллы, это произошло одинаково: после обманного показа. Раньше мы делали ложный показ вот так – всем корпусом...

Мы работали над этим на протяжении всего сезона – тренировались так, как будто это реальные матчи.

А они тренируются по полчаса на полускоростях с индивидуальным тренером, а потом думают, что могут делать все это на полной скорости на протяжении двух часов реального матча», – сказал Гарнетт.