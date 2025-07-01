Кевин Портер останется в «Милуоки» (11 млн за 2 года)

Защитник договорился о новом контракте.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания называет Портера приоритетом для «Милуоки ». Клуб договорился о новом соглашении с игроком – за два года тот получит 11 млн долларов. При этом на второй год распространяется опция игрока.

Кевин Портер пришел в «Бакс» по ходу прошлого сезона. В 30 матчах он в среднем набирал 11,7 очка, 3,9 подбора и 3,7 передачи при 40% из-за дуги.