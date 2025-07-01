Кевин Портер останется в «Милуоки» (11 млн за 2 года)
Защитник договорился о новом контракте.
Инсайдер ESPN Шэмс Чарания называет Портера приоритетом для «Милуоки». Клуб договорился о новом соглашении с игроком – за два года тот получит 11 млн долларов. При этом на второй год распространяется опция игрока.
Кевин Портер пришел в «Бакс» по ходу прошлого сезона. В 30 матчах он в среднем набирал 11,7 очка, 3,9 подбора и 3,7 передачи при 40% из-за дуги.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
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