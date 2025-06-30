«Лейкерс» ожидают ухода Дориана Финни-Смита в «Хьюстон»

Дориан Финни-Смит может оказаться в «Рокетс».

32-летний форвард вышел на рынок свободных агентов. «Лейкерс » хотят продлить сотрудничество с баскетболистом, но, по информации The Athletic, ожидают, что он подпишет многолетний контракт с «Хьюстоном ».

В прошедшем сезоне Финни-Смит принял участие в 43 матчах «Лейкерс», набирая в среднем 7,9 очка и 3,6 подбора за 28,8 минуты на паркете.