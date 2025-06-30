«Лейкерс» не производят оценок стоимости Остина Ривза на рынке обменов
«Лейкерс» не планируют сделок по Остину Ривзу.
По информации The Athletic, клуб не совершал звонков с целью исследования возможной стоимости защитника на рынке обменов.
У Ривза опция игрока на сезон-2026/27 по текущему контракту. Обе стороны нацелены на продолжение сотрудничества.
27-летний баскетболист набирал 20,2 очка, 4,5 подбора и 5,8 передачи в прошедшем чемпионате.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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