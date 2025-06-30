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«Лейкерс» заинтересованы в переподписании Дориана Финни-Смита

«Лос-Анджелес» не хочет расставаться с форвардом.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Лейкерс» планируют сосредоточиться на подписании свободных агентов, чтобы решить проблему с позицией центрового, а также попытаться переподписать Дориана Финни-Смита. По информации Шэмса Чарании, Финни-Смит откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26 стоимостью 15,4 млн долларов и станет свободным агентом.

По данным источников Стейна, «Лейкерс» сильно заинтересованы в том, чтобы сохранить форварда в команде.

В прошедшем сезоне Финни-Смит принял участие в 43 матчах «Лейкерс», набирая в среднем 7,9 очка и 3,6 подбора за 28,8 минуты на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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