«Лейкерс» заинтересованы в переподписании Дориана Финни-Смита

«Лос-Анджелес» не хочет расставаться с форвардом.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Лейкерс » планируют сосредоточиться на подписании свободных агентов, чтобы решить проблему с позицией центрового, а также попытаться переподписать Дориана Финни-Смита . По информации Шэмса Чарании, Финни-Смит откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26 стоимостью 15,4 млн долларов и станет свободным агентом.

По данным источников Стейна, «Лейкерс» сильно заинтересованы в том, чтобы сохранить форварда в команде.

В прошедшем сезоне Финни-Смит принял участие в 43 матчах «Лейкерс», набирая в среднем 7,9 очка и 3,6 подбора за 28,8 минуты на паркете.