Джейсон Тейтум вернулся к тренировкам в тренажерном зале
Форвард «Селтикс» продолжает восстановление.
Джейсон Тейтум получил разрыв ахиллова сухожилия в 4-й игре серии второго раунда против «Нью-Йорка».
Операция была проведена менее чем через 24 часа после травмы.
Официальных сроков возвращения Тейтума «Селтикс» не называли, но обычно восстановление после разрыва ахилла занимает 9-12 месяцев.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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