Джейсон Тейтум вернулся к тренировкам в тренажерном зале

Форвард «Селтикс» продолжает восстановление.

Джейсон Тейтум получил разрыв ахиллова сухожилия в 4-й игре серии второго раунда против «Нью-Йорка».

Операция была проведена менее чем через 24 часа после травмы.

Официальных сроков возвращения Тейтума «Селтикс» не называли, но обычно восстановление после разрыва ахилла занимает 9-12 месяцев.