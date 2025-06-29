Данкан Робинсон отказался от опции в контракте и станет свободным агентом

Данкан Робинсон выйдет на рынок свободных агентов.

Атакующий защитник «Майами » Данкан Робинсон отказался от опции продления контракта на сезон-2025/26 за 20 миллионов долларов и станет свободным агентом. Контракт был гарантирован только на 9,9 млн.

Игрок будет работать с клубом над новым долгосрочным соглашением или переходом в другую команду по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Робинсон (31 год, 201 см) провел за «Майами» семь сезонов. В прошедшем сезон он набирал 10,9 очка, 2,2 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч при 39,3% из-за дуги.