9

Данкан Робинсон отказался от опции в контракте и станет свободным агентом

Данкан Робинсон выйдет на рынок свободных агентов.

Атакующий защитник «Майами» Данкан Робинсон отказался от опции продления контракта на сезон-2025/26 за 20 миллионов долларов и станет свободным агентом. Контракт был гарантирован только на 9,9 млн.

Игрок будет работать с клубом над новым долгосрочным соглашением или переходом в другую команду по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Робинсон (31 год, 201 см) провел за «Майами» семь сезонов. В прошедшем сезон он набирал 10,9 очка, 2,2 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч при 39,3% из-за дуги.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?922 голоса
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoМайами
logoНБА
logoДанкан Робинсон
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милуоки» заинтересован в приобретении Эндрю Уиггинса
13вчера, 20:25
Дэвион Митчелл останется в «Майами» – 24 млн долларов за два года
5вчера, 18:16
Агент Станислав Рыжов: «У Влада Голдина было еще две опции помимо «Майами»
10вчера, 14:25
Каспарас Якучионис: «В этом году не буду в сборной. Поработаю в тренажерном зале, познакомлюсь с НБА в Летней лиге»
527 июня, 19:36
Главные новости
Эндрю Гаудлок о Желько Обрадовиче: «Баскетбольный гений. Самый сумасшедший тренер, с которым я работал»
2 минуты назад
Марк Кьюбан: «НБА должна добавить к драфту еще два раунда»
28 минут назад
Женская НБА. «Нью-Йорк» встретится с «Атлантой», «Финикс» примет «Лас-Вегас» и другие матчи
сегодня, 17:48
Джулиус Рэндл и «Миннесота» подпишут новый 3-летний контракт на 100 млн долларов
17сегодня, 17:44
Шэмс Чарания: «Леброн Джеймс не уверен в составе «Лейкерс» в будущем»
7сегодня, 17:35
Келли Убре использовал опцию на следующий сезон
2сегодня, 17:20
Евробаскет-2025. Женщины. За 3-е место. Франция встретится с Италией
7сегодня, 12:41
Жена Леброна Джеймса хочет, чтобы он завершил карьеру в следующем году
9сегодня, 16:45
Команды пытаются воспользоваться тем, что «Лейкерс» остро нуждаются в центровом
19сегодня, 16:30
Дориан Финни-Смит откажется от опции на 15,4 млн и станет свободным агентом
6сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Карис Леверт может заменить Малика Бизли в «Детройте»
19 минут назад
Владислав Емченко покинул «Локомотив-Кубань»
сегодня, 17:55
«Финикс» использовал опцию в контракте Василие Мицича на 8,1 млн долларов
сегодня, 16:57
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. За 3-е место. Сербия победила Германию и завоевала бронзу
сегодня, 15:16
Ти Джей Лиф заключил трехлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 14:01
«Црвена Звезда» подписала 2-летний контракт с Эбукой Изунду
сегодня, 13:52
Рикки Рубио ведет переговоры с «Ховентудом»
сегодня, 13:27
Евробаскет-2025. Женщины. Финал. Испания сыграет с Бельгией
1сегодня, 12:42
«Бакс» находятся в «выгодной позиции» для сохранения Бобби Портиса
1сегодня, 12:25
Чемпионат мира 3х3. Женщины. За 3-е место. Польша сыграет с Канадой
сегодня, 11:00Live