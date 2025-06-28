Агент Станислав Рыжов: «У Влада Голдина было еще две опции помимо «Майами»
Станислав Рыжов отметил, что помимо «Хит» у Влада Голдина было еще два варианта.
«Почему не выбрали Голдина? Просто много больших на драфте этого года. Когда около 10 конкурентов были не выбраны в первом раунде и свалились во второй, стало понятно, что вероятность выбора мала. При этом было еще две опции помимо «Хит».
Что касается Лахина, то, честно говоря, сам факт его попадания в прогнозы удивил, плюс история с травмой не добавляла оптимизма», – сказал агент.
Российские центровые Влад Голдин и Виктор Лахин не были выбраны на драфте НБА‑2025. После драфта инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Голдин подпишет двусторонний контракт с «Майами».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?5158 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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