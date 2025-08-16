«Лейкерс» не будут продлевать контракт с Руи Хатимурой до тренировочного лагеря

«Лейкерс» не спешат принимать долгосрочное решение по Руи Хатимуре.

Японский форвард вступает в последний год своего контракта и имеет право на продление с 6 июля. Однако, по словам инсайдера Йована Бухи, «Лейкерс » вряд ли подпишут с ним контракт до начала тренировочного лагеря.

«С учетом имеющейся у меня информации, я не ожидаю, что «Лейкерс» продлят контракт с Руи в ближайшие шесть недель. Конечно, что-то может произойти, но я бы сказал, что они хотят сохранить платежку чистой и посмотреть, будет ли он выходить в стартовой пятерке или станет шестым игроком, и как все сложится в этом сезоне», – сказал Буха в своем подкасте.