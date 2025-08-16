  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шейн Баттье: «Если заставить нынешних парней играть 4 матча за 5 дней, как играли мы, то начнется бунт»
0

Шейн Баттье: «Если заставить нынешних парней играть 4 матча за 5 дней, как играли мы, то начнется бунт»

Бывший игрок НБА отметил, как изменилось расписание в лиге со временем.

«Эти молодые парни понятия не имеют, что значит провести 4 игры за 5 дней. Четыре матча – пять вечеров, и чаще всего они в трех или четырех разных городах. Ты приезжаешь туда в 2-3 ночи, а в 7 тебе уже нужно быть готовым. Мы не жаловались, это просто было частью работы. Но если заставить нынешних парней играть 4 матча за 5 дней, как играли мы, то начнется бунт. Они бы просто отказались садиться в автобус. На этом мое стариковское ворчание заканчивается», – улыбаясь, сказал Баттье.

Шейн Баттье провел в НБА 13 сезонов (2001-2014), за которые сыграл 977 матчей «регулярки» и стал двукратным чемпионом в составе «Майами» (2012, 2013).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Glue Guys
logoШейн Баттье
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шейн Баттье сравнил Трэйси Макгрэйди и Леброна Джеймса: «Ти-Мак никогда не делал плохих передач»
1910 августа, 18:33
Шейн Баттье: «Леброн дважды сделал то, что Джордан не смог бы. Он выиграл два титула с Баттье в качестве стартового тяжелого форварда»
188 июня, 19:13
2000-е сегодня кажутся темным временем для НБА. Справедливо ли это?
3319 декабря 2024, 18:50
Главные новости
Стив Керр: «Мы больше не тренируемся. И при этом нам нужно развивать этих 19-летних парней. Я не идеален для этой задачи, поэтому полагаюсь на молодых ассистентов»
144 минуты назад
Стефен Карри: «Могут ли три парня за 35 претендовать на титул? Я думаю, что да»
1сегодня, 11:54
Деннис Шредер о Николе Йокиче: «Меня восхищает, что баскетбол для него действительно стоит лишь на втором или третьем месте в жизни»
2сегодня, 11:27
Алексей Швед официально покинул «Зенит»
4сегодня, 11:09
Мэтью Ишбиа: «Теперь я буду действовать так, как считаю нужным, и если кому-то это не нравится, тогда им не стоит болеть за «Санс»
10сегодня, 06:40
Шакил О′Нил считает Леброна Джеймса лучше Луки Дончича и Янниса Адетокумбо на данный момент
2сегодня, 06:16Видео
В обмен на Кевина Дюрэнта «Майами» предлагал «Финиксу» Эндрю Уиггинса, Терри Розира, Хэйвуда Хайсмита, Хайме Хакеса и 20-й пик драфта
12сегодня, 05:33
Лука Дончич выбрал бросок с отклонением Дирка Новицки в качестве движения, которое хотел бы иметь в арсенале
7сегодня, 05:11
Женская НБА. 30 очков и 16 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одолеть «Финикс», «Индиана» уступила «Вашингтону» и другие результаты
1сегодня, 04:33
«Майами» обменял Хэйвуда Хайсмита в «Бруклин»
9вчера, 23:01
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Сербия встретится с Германией, Словения сыграет с Латвией и другие матчи
112 минут назад
Женская НБА. «Миннесота» примет «Нью-Йорк»
13 минут назад
Хуан Тоскано-Андерсон присоединился к «Триесту»
1сегодня, 10:56Фото
Ожидается, что в следующем межсезонье девять клубов, включая «Лейкерс» и «Клипперс», будут иметь много места под потолком зарплат
4сегодня, 09:46
Маркос Найт не получает предложений от клубов Единой лиги ВТБ
4сегодня, 09:11
Никола Йокич заставил Николу Топича поприветствовать всю скамейку после замены
сегодня, 08:14Видео
Джефф Тиг: «Не думаю, что Дюрэнт может взять сомнительную команду и поднять ее на определенный уровень»
6сегодня, 07:50
«Денвер» наймет Майка Мозера и Чейза Буфорда в качестве ассистентов главного тренера
сегодня, 07:31
«Бостон» подписал двусторонний контракт с Амари Уильямсом
сегодня, 07:05
«Бруклин», «Новый Орлеан», «Юта», «Торонто» и «Вашингтон» получат меньше всех матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
сегодня, 05:48