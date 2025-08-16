Шейн Баттье: «Если заставить нынешних парней играть 4 матча за 5 дней, как играли мы, то начнется бунт»

Бывший игрок НБА отметил, как изменилось расписание в лиге со временем.

«Эти молодые парни понятия не имеют, что значит провести 4 игры за 5 дней. Четыре матча – пять вечеров, и чаще всего они в трех или четырех разных городах. Ты приезжаешь туда в 2-3 ночи, а в 7 тебе уже нужно быть готовым. Мы не жаловались, это просто было частью работы. Но если заставить нынешних парней играть 4 матча за 5 дней, как играли мы, то начнется бунт. Они бы просто отказались садиться в автобус. На этом мое стариковское ворчание заканчивается», – улыбаясь, сказал Баттье.

Шейн Баттье провел в НБА 13 сезонов (2001-2014), за которые сыграл 977 матчей «регулярки» и стал двукратным чемпионом в составе «Майами» (2012, 2013).