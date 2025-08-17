ЧЕ-2025. Юноши (U16). В финале Сербия победила Литву, в матче за 3-е место Словения была сильнее Италии

Сегодня в Грузии завершился чемпионат Европы среди юношей до 16 лет.

Сербия обыграла в финале Литву и стала чемпионом Европы. Словения завоевала бронзу, обыграв Италию в матче за 3-е место. Чемпионат Европы Юноши (U16) Тбилиси, Грузия Матч за 3-е место Словения – Италия – 79:71 (26:22, 18:15, 16:14, 19:20) СЛОВЕНИЯ : Ярк (27 + 5 подборов + 6 передач), Резец (16). ИТАЛИЯ : Вентура (15), Руджери (14). Финал Сербия – Литва – 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18) СЕРБИЯ : Бьелица (25 + 9 подборов), Симьяновски (22 + 5 подборов + 6 передач + 4 перехвата). ЛИТВА : Буйвидас (26 + 7 подборов), Шишкаускас (22).