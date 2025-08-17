0

ЧЕ-2025. Юноши (U16). В финале Сербия победила Литву, в матче за 3-е место Словения была сильнее Италии

Сегодня в Грузии завершился чемпионат Европы среди юношей до 16 лет.

Сербия обыграла в финале Литву и стала чемпионом Европы. Словения завоевала бронзу, обыграв Италию в матче за 3-е место.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Тбилиси, Грузия

Матч за 3-е место

Словения – Италия – 79:71 (26:22, 18:15, 16:14, 19:20)

СЛОВЕНИЯ: Ярк (27 + 5 подборов + 6 передач), Резец (16).

ИТАЛИЯ: Вентура (15), Руджери (14).

Финал

Сербия – Литва – 99:86 (24:27, 19:26, 32:15, 24:18)

СЕРБИЯ: Бьелица (25 + 9 подборов), Симьяновски (22 + 5 подборов + 6 передач + 4 перехвата).

ЛИТВА: Буйвидас (26 + 7 подборов), Шишкаускас (22).

