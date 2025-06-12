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Дориан Финни-Смит перенес операцию на лодыжке и будет готов к тренировочному лагерю

Форвард «Лейкерс» перенес операцию.

Дориан Финни-Смит перенес операцию по поводу давней травмы левой лодыжки, и, как ожидается, будет готов к тренировочному лагерю перед сезоном-2025/26.

Процедура позволит 32-летнему Финни-Смиту избавиться от боли, которая беспокоила его в течение последних нескольких сезонов.

После обмена из «Бруклина» в «Лейкерс» Финни-Смит пропустил восемь матчей из-за того, что клуб называл «лечением травмы левой лодыжки». Ранее в сезоне форвард пропустил 12 матчей за «Нетс» после того, как травма лодыжки привела к проблемам с левой икрой.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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