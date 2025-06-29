«Оклахома» обменяла Диллона Джонса и пик второго раунда в «Вашингтон» на Колби Джонса

«Тандер» и «Уизардс» совершили сделку.

«Оклахома» отправила защитника Диллона Джонса (23 года, 196 см) и пик второго раунда 2029 года («Хьюстон») в «Уизардс». Взамен «Тандер» получили защитника Колби Джонса (23 года, 198 см), которого команда отчислит.

Диллон Джонс был выбран под 26-м номером на драфте-2024 года. В своем первом сезоне он в среднем набирал 2,5 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи за игру при 38,3% попаданий с игры и 25,4% – с дальней дистанции (54 матча, 10,2 минуты).

Колби Джонс, в свою очередь, был выбран 34-м на драфте 2023 года. За два сезона в НБА он выступал за «Сакраменто» и «Вашингтон ». В прошлом сезоне его статистика составила 4 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи за матч при 45,7% с игры и 32,7% из-за дуги (39 игр, 13,2 минуты).

В результате сделки «Тандер» оказались на 9,5 миллионов долларов ниже порога налога на роскошь и освободили место в заявке. «Уизардс» имеют 10,2 миллиона долларов до порога и 17 игроков на стандартных контрактах.