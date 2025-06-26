  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Шон Маркс: «Пытаемся найти свой баскетбол, который придется по душе бруклинскому сообществу и совпадет с тенденциями НБА»
8

Шон Маркс: «Пытаемся найти свой баскетбол, который придется по душе бруклинскому сообществу и совпадет с тенденциями НБА»

Шон Маркс прокомментировал деятельность «Нетс» на драфте.

В первом раунде клуб взял разыгрывающих Егора Демина и Нолана Траоре, защитников Дрэйка Пауэлла и Бена Сарафа и форварда Дэнни Вольфа.

Объединяющей идее стало движение мяча и чтение игры.

«Это сочетается с их IQ и стилем игры. Наша идея в том, чтобы найти свой баскетбол, который придется по душе бруклинскому сообществу и совпадет с тенденциями НБА. И будет конкурентным.

Нам нужны парни готовые играть на нескольких позициях, универсально защищаться и нагружать оборону соперника», – поделился генменджер «Нетс».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1514 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
logoДрэйк Пауэлл
logoШон Маркс
logoЕгор Демин
Бен Сараф
logoНБА
logoДэнни Вольф
logoдрафт НБА
logoНолан Траоре
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Теперь это мой дом!» Егор Демин попал в идеальные условия в «Бруклине»
32сегодня, 07:45
Букмекеры не ожидали, что Демин попадет в топ-10 на драфте НБА. Его под 8-м пиком выбрал «Бруклин»
14сегодня, 07:22
Купер Флэгг – первый пик драфта НБА-2025. Егор Демин – в «Бруклине»
122сегодня, 06:40
Главные новости
Расселл Уэстбрук и Тайус Джонс станут целями «Сакраменто» в случае неудачи с Деннисом Шредером
130 минут назад
Каспарас Якучионис назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории «Хит» и понадеялся взять титул чемпиона НБА с «Майами»
144 минуты назад
Скотт Перри о выборе Ника Клиффорда: «Он двусторонний игрок. Вы слышали это слово от меня раньше и будете слышать постоянно»
1сегодня, 07:59
Брэд Стивенс: «Большие поклонники Уго Гонсалеса. Жесткий, крепкий, открывается под кольцом и борется за мяч»
4сегодня, 07:46
Джанан Муса перейдет из «Реала» в «Дубай»
сегодня, 07:15
Нико Харрисон подтвердил продолжение сотрудничества с Джейсоном Киддом
сегодня, 06:59
Нико Харрисон о приходе Купера Флэгга: «Удача сопутствует смелым. Это шанс, который выпадает раз в жизни»
18сегодня, 06:48
Купер Флэгг – первый пик драфта НБА-2025. Егор Демин – в «Бруклине»
122сегодня, 06:40
«Орландо» связывался с «Кливлендом» по поводу Дариуса Гарлэнда до обмена Десмонда Бэйна
сегодня, 06:35
Брайан Райт о задней линии «Сперс»: «Позиции в современном баскетболе не имеют значения»
1сегодня, 06:26
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Минченко официально покинул МБА-МАИ
4 минуты назадФото
УНИКС официально попрощался с Александром Платуновым
20 минут назадФото
«Сакраменто» выменял 24-й пик у «Оклахомы» и выбрал Ника Клиффорда
4сегодня, 02:59
Билл Симмонс: «Шона Маркса надо арестовать»
13сегодня, 02:36
«Юта» поднялась на драфте, чтобы взять Уолтера Клэйтона
3сегодня, 02:18
«Теперь это мой дом». Егор Демин обратился к болельщикам «Бруклина»
1сегодня, 02:11Видео
«Fuck». Коллин Мюррей-Бойлз выругался, когда узнал, что его выбрал «Торонто»
8сегодня, 02:00Видео
«Никс» проведут собеседование с Джеймсом Боррего
сегодня, 00:16
«Сан-Антонио» обменял 38-й пик в «Индиану»
1сегодня, 00:04
Эван Фурнье может пропустить Евробаскет-2025 из-за травмы
вчера, 19:58