Шон Маркс: «Пытаемся найти свой баскетбол, который придется по душе бруклинскому сообществу и совпадет с тенденциями НБА»
Шон Маркс прокомментировал деятельность «Нетс» на драфте.
В первом раунде клуб взял разыгрывающих Егора Демина и Нолана Траоре, защитников Дрэйка Пауэлла и Бена Сарафа и форварда Дэнни Вольфа.
Объединяющей идее стало движение мяча и чтение игры.
«Это сочетается с их IQ и стилем игры. Наша идея в том, чтобы найти свой баскетбол, который придется по душе бруклинскому сообществу и совпадет с тенденциями НБА. И будет конкурентным.
Нам нужны парни готовые играть на нескольких позициях, универсально защищаться и нагружать оборону соперника», – поделился генменджер «Нетс».
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1514 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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