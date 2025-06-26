Шон Маркс: «Пытаемся найти свой баскетбол, который придется по душе бруклинскому сообществу и совпадет с тенденциями НБА»

Шон Маркс прокомментировал деятельность «Нетс» на драфте.

В первом раунде клуб взял разыгрывающих Егора Демина и Нолана Траоре , защитников Дрэйка Пауэлла и Бена Сарафа и форварда Дэнни Вольфа.

Объединяющей идее стало движение мяча и чтение игры.

«Это сочетается с их IQ и стилем игры. Наша идея в том, чтобы найти свой баскетбол, который придется по душе бруклинскому сообществу и совпадет с тенденциями НБА . И будет конкурентным.

Нам нужны парни готовые играть на нескольких позициях, универсально защищаться и нагружать оборону соперника», – поделился генменджер «Нетс».